В Баку отвергли обвинения Еревана в нарушении режима прекращения огня

В министерстве обороны Азербайджана в среду опровергли информацию армянской стороны о нарушении Баку режима прекращения огня.

«Распространенная армянской стороной информация о нарушении режима прекращения огня подразделениями азербайджанской армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия не соответствует действительности», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что, «распространяя такого рода сообщения, министерство обороны Армении пытается тем самым скрыть факт нарушения режима прекращения огня армянской стороной».

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек противника.

Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило о ранении в среду азербайджанского военнослужащего в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил (ВС) Армении.

«Несмотря на достигнутую договоренность о прекращении огня, 28 сентября около 18:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Алагелляр Кельбаджарского района (в районе границы с Арменией - ИФ-Аз). В результате обстрела получил ранение военнослужащий азербайджанской армии Искендеров Ниджат Хидаят оглу», - говорилось в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что дислоцированные на указанном направлении подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры», подчеркнув, что «вся ответственность за инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое целенаправленно пытается обострить ситуацию».

Р.Керимов