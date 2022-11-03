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Внешняя политика 03.11.2022 16:14

ЕС призывает Баку и Ереван принять шаги для прогресса в вопросе делимитации границ

В Брюсселе проходит третье заседание пограничных комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы, сообщал генсек Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино.

Возглавляют комиссии вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

«Европейский союз настоятельно призывает стороны предпринять шаги для повышения безопасности на местах и добиться прогресса в делимитации границ», - написал Саннино в своем аккаунте в твиттере.

Как сообщалось ранее, первое заседание комиссий состоялось 24 мая 2022 года на азербайджано-армянской границе, второе – 30 августа в Москве.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЕС, ГРАНИЦА


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