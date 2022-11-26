В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций в ночь на 26 ноября

В министерстве обороны Азербайджана в субботу опровергли утверждения Минобороны Армении об обстреле армянских позиций в ночь на 26 ноября. «Распространенная противоположной стороной информация о том, что в ночь с 25-го на 26 ноября подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении подразделений вооруженных сил Армении, - абсолютная ложь», - говорится в сообщении военного ведомства. «Категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении», - заявили в Минобороны Азербайджана. Р.Керимов

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