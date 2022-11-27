Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах в воскресенье позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в воскресенье позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.
«27 ноября с 15:45 до 16:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, добавили в Минобороны, 27 ноября с 11:30 до 16:20 члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ-Аз), вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на агдамском, ходжавендском и тертерском направлениях.
В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».
Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана сообщало об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны армянских НВФ в Карабахском регионе страны.
«С 22:35 26 ноября до 08:37 27 ноября члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ-Аз), с перерывами подвергали обстрелу позиции нашей армии на ходжавендском, физулинском, тертерском и агдамском направлениях», - говорилось в сообщении военного ведомства.
Р.Керимов
Денежные переводы в Азербайджан за 9 мес. увеличились в 3,4 раза
США разрешили Chevron в ограниченном объеме добывать природные ресурсы в Венесуэле
Сербия рассчитывает с января начать импорт э/э из Азербайджана
Сборная Марокко победила Бельгию на ЧМ по футболу в Катаре
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 56%
Сборная Японии проиграла Коста-Рике на ЧМ после победы над Германией
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Токаев прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Власти китайского Шэньчжэня ограничили посещение ресторанов и театров из-за ситуации с COVID-19
Канада намерена расширять военные и экономические связи в Индо-Тихоокеанском регионе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают