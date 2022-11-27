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Оборона 27.11.2022 17:58

Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах в воскресенье позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в воскресенье позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.

«27 ноября с 15:45 до 16:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, добавили в Минобороны, 27 ноября с 11:30 до 16:20 члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ-Аз), вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на агдамском, ходжавендском и тертерском направлениях.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана сообщало об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны армянских НВФ в Карабахском регионе страны.

«С 22:35 26 ноября до 08:37 27 ноября члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ-Аз), с перерывами подвергали обстрелу позиции нашей армии на ходжавендском, физулинском, тертерском и агдамском направлениях», - говорилось в сообщении военного ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ, МИНОБОРОНЫ


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