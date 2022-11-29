«Теневое ЦРУ» видит риск эскалации на границе Азербайджана и Армении, это негативно повлияет на мирный процесс

На азербайджано-армянской границе или в Карабахском регионе Азербайджана есть риск эскалации, считают в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», по оценке компании, ситуация может обостриться после того, как переговоры между Азербайджаном и Арменией «зашли в тупик».
В Stratfor считают, что эскалация напряженности, в свою очередь, негативно скажется на переговорном процессе.
«Новый всплеск насилия сделает прорыв в мирных переговорах к концу этого года еще более маловероятным», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из документа компании.
Как сообщалось ранее, Министерство обороны Азербайджана в течение ноября ежедневно фиксирует обстрелы своих позиций со стороны ВС Армении на границе двух стран, а также со стороны армянских незаконных вооруженных формирований, пока еще остающихся в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана.
Stratfor - американская частная разведывательно-аналитическая компания, которую иногда называют «теневым ЦРУ». Компания занимается сбором и анализом информации о событиях в мире.
Р.Керимов
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