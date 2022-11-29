Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.11 $/bbl +/- WTI 77.24 +0.96 Brent 83.19 -0.44

Регион 29.11.2022 16:49

«Теневое ЦРУ» видит риск эскалации на границе Азербайджана и Армении, это негативно повлияет на мирный процесс

На азербайджано-армянской границе или в Карабахском регионе Азербайджана есть риск эскалации, считают в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», по оценке компании, ситуация может обостриться после того, как переговоры между Азербайджаном и Арменией «зашли в тупик».

В Stratfor считают, что эскалация напряженности, в свою очередь, негативно скажется на переговорном процессе.

«Новый всплеск насилия сделает прорыв в мирных переговорах к концу этого года еще более маловероятным», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из документа компании.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны Азербайджана в течение ноября ежедневно фиксирует обстрелы своих позиций со стороны ВС Армении на границе двух стран, а также со стороны армянских незаконных вооруженных формирований, пока еще остающихся в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана.

Stratfor - американская частная разведывательно-аналитическая компания, которую иногда называют «теневым ЦРУ». Компания занимается сбором и анализом информации о событиях в мире.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, STRATFOR


Похожие новости


Спецпредставитель ЕС призвал Ереван и Баку проявить сильную политическую волю для нормализации отношений Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах в воскресенье позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций в ночь на 26 ноября Россия всегда готова предоставить свою площадку для переговоров Азербайджана и Армении - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az