Баку призвал Москву обеспечить доступ к месторождениям в Карабахе для проведения мониторинга - МИД

Баку направил ноту Москве, призвав российскую сторону обеспечить в соответствии с достигнутыми договоренностями беспрепятственный доступ представителей Азербайджана к месторождениям полезных ископаемых в Карабахском регионе страны для проведения соответствующего мониторинга, сообщил в воскресенье спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Министерство иностранных дел Азербайджана направило российской стороне соответствующую ноту. (В документе - ИФ-Аз) содержится призыв обеспечить беспрепятственный доступ представителей Азербайджана к (...) месторождениям (в Карабахском регионе - ИФ-Аз) в соответствии с достигнутыми договоренностями. Подчеркнута недопустимость воспрепятствования или выдвижения каких-либо условий для такой поездки», - заявил Гаджизаде, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Он добавил, что в ноте была подчеркнута необходимость «строгого соблюдения российским миротворческим контингентом (РМК) в своей деятельности в Карабахском регионе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».

По словам Гаджизаде, азербайджанская сторона неоднократно обращалась к командованию РМК с целью предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов и ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду в Карабахском регионе, где дислоцированы российские миротворцы, однако «во многих случаях эти обращения оставались без ответа, не принимались никакие меры для предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана».

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что согласно полученной Азербайджаном информации, наблюдается незаконная эксплуатация природных ресурсов и ухудшение экологической обстановки, в частности на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли.

Гаджизаде добавил, что с 3 декабря текущего года были проведены переговоры между представителями соответствующих государственных учреждений Азербайджана и РМК с целью определения методов проведения мониторинга азербайджанскими специалистами на этих территориях в Карабахском регионе.

Он отметил, что, несмотря на попытку азербайджанских представителей посетить 10 декабря в соответствии с достигнутыми договоренностями два участка, где, по информации Баку, занимаются незаконной добычей полезных ископаемых, этот мониторинг был сорван.

«На фоне того, что российский миротворческий контингент не предпринял никаких мер, поездке помешали заранее спланированные действия местных жителей, в связи с чем МИД Азербайджана направил российской стороне соответствующую ноту», - заявил Гаджизаде.

Как сообщалось ранее, по итогам переговоров с командованием РМК 3 и 7 декабря 2022 года группа азербайджанских специалистов планировала в субботу начать предварительный мониторинг ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана, где дислоцированы российские миротворцы.

В совместном заявлении министерства экономики и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана говорилось, что в ходе работ планировались осмотр месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, проведение мониторинга по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако в тот же день в министерстве экономики Азербайджана сообщили о срыве мониторинга после организованной провокации.

«Мы увидели, что на том месте собралась группа агрессивно настроенных молодых людей. Они воспрепятствовали нашему проходу на объекты, месторождения. Считаем, что это была преднамеренная провокация, за которой стояли прибывшие туда Виталий Баласанян и представившийся представителем самопровозглашенного режима Рубен Варданян», - заявил журналистам представитель Минэкономики Азербайджана Масим Мамедов.

По его словам, вопреки достигнутым договоренностям, российские миротворцы не создали условия для нормальной деятельности азербайджанских специалистов.

Р.Керимов