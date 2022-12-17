Минобороны сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в пятницу позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.
«16 декабря в 23:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, добавили в Минобороны, в субботу, 17 декабря, в 09:05 члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ-Аз), подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Нагдалы Лачинского района.
В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».
Р.Керимов
Азербайджан к 2037г создаст дополнительные генерирующие мощности за счет ВИЭ минимум на 6 ГВт - Алиев
Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия подписали соглашение о «зеленой» энергетике
Алиев: экспорт газа из Азербайджана в 2023г составит около 24 млрд кубометров, из них 11,6 млрд кубометров - в Европу
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 30,8%
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 652,5 млн
SpaceX вывела на орбиту спутник SWOT для исследования гидросферы Земли
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Лукашенко пригласил Папу римского в Беларусь
В Турции провели испытания новой сверхзвуковой ракеты для беспилотника «Байрактар»
Сунак распорядился оценить военную помощь Украине со стороны Великобритании
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Азербайджан укрепляет контакты с польской стартап-экосистемой
Член Наблюдательного Совета AccessBank Джордж Рубли: AccessBank имеет очень прочную базу для дальнейшего устойчивого роста
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают