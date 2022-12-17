Минобороны сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в пятницу позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.

«16 декабря в 23:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, добавили в Минобороны, в субботу, 17 декабря, в 09:05 члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ-Аз), подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Нагдалы Лачинского района.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».

Р.Керимов