Баку ждет согласия Еревана на проведение встречи для согласования текста мирного соглашения - МИД Азербайджана

Баку готов к подписанию мирного соглашения с Ереваном на основе пяти базовых принципов нормализации отношений и ожидает от Армении согласия на проведение встречи для согласования текста договора, заявил в среду спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
«Вновь заявляем, что Азербайджан готов к подписанию мирного соглашения на основе пяти базовых принципов мирного процесса и проведению в ближайшее время следующей встречи по переговорам в качестве инициатора текста указанного соглашения. Азербайджанская сторона ожидает от Армении согласия на проведение следующей встречи с целью проведения переговоров по тексту мирного договора а не провокационных заявлений, наносящих ущерб мирному процессу», - приводит его слова агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Ранее в среду министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в парламенте страны, что в Ереване уже месяц ждут ответа Азербайджана на свои предложения по мирному договору.
В Баку это заявление вызвало удивление. «Учитывая, что Азербайджан является инициатором процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе подписания мирного соглашения, вызывает удивление то, что армянская сторона выступает с подобными заявлениями», - заметил спикер МИД Азербайджана.
Он добавил, что текст мирного соглашения был представлен Азербайджаном для обсуждения 2 октября прошлого года в Женеве, и обсуждения документа были продолжены в Вашингтоне. «Несмотря на договоренность о проведении третьей встречи в Москве 23 декабря 2022 года в качестве продолжения переговорного процесса, именно армянская сторона не участвовала во встрече, к сожалению, тем самым сорвала переговорный процесс», - отметил Гаджизаде.
Р.Керимов
Активы ГНФАР в 2022г увеличились до $49 млрд
Оценка инфляции в еврозоне в декабре оставлена на уровне 9,2%, минимума за 4 месяца
Азербайджан будет расширять географию поставок газа по мере увеличения добычи - Алиев
Более 900 млн туристов путешествовали в мире в 2022 году
В Азербайджане небольшой суточный прирост случаев COVID-19
Индия обошла Китай по населению, численность продолжит расти - эксперты
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Блинкен обсудил с Пашиняном шаги по возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном
Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник нового поколения GPS для ВВС США
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают