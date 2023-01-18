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Внешняя политика 18.01.2023 20:38

Баку ждет согласия Еревана на проведение встречи для согласования текста мирного соглашения - МИД Азербайджана

Баку готов к подписанию мирного соглашения с Ереваном на основе пяти базовых принципов нормализации отношений и ожидает от Армении согласия на проведение встречи для согласования текста договора, заявил в среду спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Вновь заявляем, что Азербайджан готов к подписанию мирного соглашения на основе пяти базовых принципов мирного процесса и проведению в ближайшее время следующей встречи по переговорам в качестве инициатора текста указанного соглашения. Азербайджанская сторона ожидает от Армении согласия на проведение следующей встречи с целью проведения переговоров по тексту мирного договора а не провокационных заявлений, наносящих ущерб мирному процессу», - приводит его слова агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее в среду министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в парламенте страны, что в Ереване уже месяц ждут ответа Азербайджана на свои предложения по мирному договору.

В Баку это заявление вызвало удивление. «Учитывая, что Азербайджан является инициатором процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе подписания мирного соглашения, вызывает удивление то, что армянская сторона выступает с подобными заявлениями», - заметил спикер МИД Азербайджана.

Он добавил, что текст мирного соглашения был представлен Азербайджаном для обсуждения 2 октября прошлого года в Женеве, и обсуждения документа были продолжены в Вашингтоне. «Несмотря на договоренность о проведении третьей встречи в Москве 23 декабря 2022 года в качестве продолжения переговорного процесса, именно армянская сторона не участвовала во встрече, к сожалению, тем самым сорвала переговорный процесс», - отметил Гаджизаде.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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