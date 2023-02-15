В Баку расценили инициативу Армении как вмешательство во внутренние дела Азербайджана

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана отвергли инициативу Армении о включении в проект мирного соглашения пункта о создании международного механизма с целью обсуждения прав и безопасности проживающих в Карабахе армян, расценив такое предложение как вмешательство во внутренние дела Азербайджана.
«Инициатива Армении по созданию международного механизма с целью обсуждения прав и безопасности жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана и попытки включить данное положение в проект двустороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией не имеют под собой никаких оснований и не дадут результата», - заявил спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, подобные манипуляции армянской стороны, препятствующие переговорам по мирному соглашению, вновь демонстрируют, что «Армения не заинтересована в установлении мира в регионе».
«Это показывает, что Армения до сих пор не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану, вопреки нормам и принципам международного права, а также пражским и сочинским договоренностям, по которым страны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга», - заявил представитель МИД Азербайджана.
«Хотим еще раз напомнить, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и права и безопасность жителей армянского происхождения этого региона будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Вмешательство Армении в процесс реинтеграции жителей армянского происхождения, являющийся внутренним вопросом Азербайджана, неприемлемо», - подчеркнул Гаджизаде.
Р.Керимов
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