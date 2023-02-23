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Наука и образование 23.02.2023 16:23

Зарплаты преподавателей школ и профессиональных образовательных предприятий в Азербайджане повышены на 10%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о повышении заработной платы преподавателям государственных общеобразовательных заведений и профессиональных образовательных предприятий, финансируемых из государственного бюджета.

Тексты распоряжений опубликованы в четверг на сайте главы государства.

Согласно распоряжениям, заработная плата преподавателей, прошедших диагностическую оценку знаний и навыков, директоров государственных общеобразовательных заведений и их заместителей, руководителей допризывной подготовки молодежи и физического воспитания молодежи, работников, занимающихся управленческой и обучающей деятельностью, с 1 февраля 2023 года повышается в среднем на 10%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ЗАРПЛАТА


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