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Внешняя политика 08.03.2023 17:05

Алиев рассчитывает на положительную реакцию Еревана на предложения Баку по мирному договору

В Баку надеются на положительную реакцию Еревана на предложения Азербайджана по мирному соглашению между двумя странами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Надеемся, что Армения позитивно отреагирует на наши замечания по предложениям о мирном соглашении», - заявил в среду Алиев по итогам переговоров с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Баку.

Он отметил, что «некоторое время назад мы представили свои предложения, основанные на нормах и принципах международного права».

«Мы получили комментарии со стороны Армении. В ответ мы направили им наши комментарии. Так что процесс идет, и мы надеемся увидеть такую же сильную политическую волю со стороны Армении», - заявил Алиев.

«Надеемся, что они примут правильное решение, а не будут пытаться выиграть время, как это было во времена оккупации, когда мы вели переговоры в течение 28 лет, которые закончились, к сожалению, серьезным военным столкновением, завершившимся освобождением азербайджанских территорий. К сожалению, нам пришлось сделать это силой. Хотя мы могли бы сделать это политическими средствами, если бы Армения вела себя конструктивно», - добавил глава азербайджанского государства.

Поэтому сейчас, «когда мы всерьез обсуждаем будущее мирное соглашение между двумя странами», продолжил президент Азербайджана, «мы ожидаем, что Армения не будет терять времени и положительно отреагирует на наше предложение, которое поддерживают многие международные акторы».

«Несмотря на разрушения и длительную оккупацию наших территорий, мы считаем, что страницу ненависти необходимо перевернуть», - заявил Алиев.

Он полагает, что «мы должны смотреть в будущее и создать мирный Южный Кавказ».

«Мы видим преимущества тесного сотрудничества и интеграции между балтийскими странами. Мы много лет жили вместе в одной стране. Им удалось наладить тесное сотрудничество. На протяжении многих лет они являются членами ЕС и НАТО. Они успешно развиваются. К сожалению, на Южном Кавказе у нас была иная картина. У нас были войны, сепаратизм, терроризм, экстремизм. Пришло время положить всему этому конец. И если это произойдет, то у Южного Кавказа, как и у балтийских стран бывшего Советского Союза, тоже будет шанс на мирное и процветающее развитие», - считает Алиев.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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