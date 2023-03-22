В Баку опровергли причастность ВС Азербайджана к гибели армянского военного

В министерстве обороны Азербайджана в среду опровергли причастность вооруженных сил (ВС) страны к гибели армянского военного, о чем ранее сообщала армянская сторона. «Категорически опровергаем распространенную министерством обороны Армении информацию о смертельном ранении военнослужащего вооруженных сил Армении на боевом посту в направлении Араздеяна в результате якобы имевшего место открытия огня с азербайджанской стороны 22 марта около 16:20», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства. Р.Керимов

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