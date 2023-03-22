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Внешняя политика 22.03.2023 20:27

В Баку опровергли причастность ВС Азербайджана к гибели армянского военного

В министерстве обороны Азербайджана в среду опровергли причастность вооруженных сил (ВС) страны к гибели армянского военного, о чем ранее сообщала армянская сторона.

«Категорически опровергаем распространенную министерством обороны Армении информацию о смертельном ранении военнослужащего вооруженных сил Армении на боевом посту в направлении Араздеяна в результате якобы имевшего место открытия огня с азербайджанской стороны 22 марта около 16:20», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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