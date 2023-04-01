СНБ Армении прокомментровала корректировку на границе с Азербайджаном

Представители Армении и Азербайджана провели встречу на участке населенных пунктов Тех и Корнидзор в Сюникской области на юге республики с целью корректировки границы между странами, сообщает в субботу Служба национальной безопасности (СНБ) Армении.

"На участке Тех-Корнидзор была проведена встреча с участием представителей Армении и Азербайджана. Проведены работы по корректировке границы, в результате чего на данном участке ситуация существенно улучшилась", - заявили в пресс-службе СНБ.

В ведомстве отметили, что в настоящее время работы продолжаются.