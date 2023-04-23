ВС Азербайджана не причастны к гибели армянского военнослужащего - Минобороны

Минобороны Азербайджана опровергло распространенную армянской стороной информацию о гибели армянского военнослужащего в результате огня, якобы открытого подразделениями Азербайджанской Армии. "Распространенная в армянских СМИ информация о гибели армянского военнослужащего в результате огня, якобы открытого подразделениями Азербайджанской Армии в направлении села Зод Басаркечерского района, является ложной и носит характер дезинформации. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана. В.Алиев

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