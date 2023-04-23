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Оборона 23.04.2023 16:46

ВС Азербайджана не причастны к гибели армянского военнослужащего - Минобороны

Минобороны Азербайджана опровергло распространенную армянской стороной информацию о гибели армянского военнослужащего в результате огня, якобы открытого подразделениями Азербайджанской Армии.

"Распространенная в армянских СМИ информация о гибели армянского военнослужащего в результате огня, якобы открытого подразделениями Азербайджанской Армии в направлении села Зод Басаркечерского района, является ложной и носит характер дезинформации. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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