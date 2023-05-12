ВС Армении подвергли обстрелу из гаубиц Д-30 и минометов азербайджанские позиции в районе границы - Минобороны

В министерстве обороны Азербайджана сообщили об обстреле из гаубиц Д-30 и минометов в пятницу позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе азербайджано-армянской границы.

«12 мая примерно в 18:00 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в зодском направлении Басаркечарского района, подвергли обстрелу из гаубиц Д-30 и минометов противоположные позиции азербайджанской армии (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

«Подразделениями азербайджанской армии принимаются необходимые ответные меры. Потерь нет», - добавили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов