Лидеры Азербайджана и Армении подтвердили желание нормализовать ситуацию в регионе - Мишель

Председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель, комментируя итоги трехсторонней встречи в воскресенье в Брюсселе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиев и премьера Армении Никола Пашиняна, отметил, что главной темой переговоров было обсуждение нормализации отношений между двумя странами.
"Главной темой обсуждений на трехсторонней встрече была нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. Лидеры Азербайджана и Армении выразили желание нормализовать ситуацию в регионе. Мы также обсудили вопросы делимитации границ между двумя странами", - сказал Мишель на брифинге.
По его словам, главной целью ЕС в организации переговоров является добиться устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. "Мы готов организовывать встречи в "брюссельском формате" столько, сколько нужно", - отметил он.
В.Алиев
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