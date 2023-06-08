В Баку призвали Ереван избегать провокационной риторики и выполнить взятые на себя обязательства

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана отвергли утверждения секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Азербайджан якобы нагнетает обстановку на границе с Арменией, назвав их безосновательными.
«Утверждения, озвученные секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном 8 июня 2023 года во время выступления на заседании ОДКБ в Минске, о том, что Азербайджан якобы нагнетает обстановку на границе с Арменией и на Лачинской дороге, ведет политику применения силы и намерен провести этническую чистку против проживающих в Карабахском регионе армян, не имеют под собой никаких оснований, это очередная манипуляция армянской стороны», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В министерстве продолжили, что «армянская сторона, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства, уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, по-прежнему не оставляет попыток вмешательства в такие внутренние вопросы как реинтеграция армянских жителей», что «показывает, что эта страна не заинтересована в мире и стабильности в регионе».
В заявлении МИД говорится, что «вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения еще не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана, а присутствие этих сил на территории Азербайджана является нарушением всех норм и принципов международного права и представляет собой серьезную угрозу».
В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве добавили, что «тот факт, что через пункт пропуска на границе (с Арменией - ИФ) «Лачин» в течение дня свободно проходят десятки жителей армянского происхождения в обоих направлениях, следуя азербайджанскому законодательству и соответствующим процедурам, еще раз свидетельствует о том, что попытки Армении препятствовать процессу реинтеграции терпят крах».
«Мы призываем Армению воздерживаться от опасной риторики, подрывающей обеспечение мира и безопасности в регионе, выполнить взятые на себя обязательства, вместо того, чтобы продолжать необоснованно обвинять Азербайджан, вводя в заблуждение международное сообщество», - заявили в МИД Азербайджана.
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