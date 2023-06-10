Минобороны Азербайджана опровергло заявление Еревана об обстреле армянских позиций

Министерство обороны Азербайджана опровергло распространенную Минобороны Армении информацию об обстреле из стрелкового оружия различного калибра и минометов позиций ВС этой страны в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района. "Распространенная Министерством обороны Армении информация, что 9 июня в 22:50 подразделения азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра и минометов позиции ВС этой страны в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района, не соответствует действительности", - говорится в сообщении военного ведомства. "Мы категорически опровергаем информацию, распространенную противоположной стороной", - добавили в оборонном ведомстве Азербайджана. В.Алиев

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