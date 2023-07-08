Украина и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности

В рамках рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности между Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины и Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями Украины и Турецкой Республики, а также на поддержку внедрения существующих и создание новых проектов в этих сферах", - сказано в сообщении.

Указывается, что основными направления сотрудничества является развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в том числе наращивание производства разных типов БпЛА, исследования и разработки в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран.

Документ подписали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

"Меморандум будет способствовать укреплению партнерства между государствами и развитию технологий и отраслей промышленности, имеющих важное стратегическое значение", - подытожили в ведомстве.