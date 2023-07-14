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Транспорт и связь 14.07.2023 10:31

Запуск ракеты SpaceX с новой партией интернет-спутников Starlink отменен перед самым стартом

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в пятницу, отменен за 40 секунд до старта, сообщила компания-разработчик SpaceX.

О причинах не сообщается. Запасной датой запуска является суббота, 15 июля.

Это 94-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 25-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 16-й раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в 642 км от космодрома в Атлантике.

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Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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