Запуск ракеты SpaceX с новой партией интернет-спутников Starlink отменен перед самым стартом

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в пятницу, отменен за 40 секунд до старта, сообщила компания-разработчик SpaceX.
О причинах не сообщается. Запасной датой запуска является суббота, 15 июля.
Это 94-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 25-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 16-й раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в 642 км от космодрома в Атлантике.
В Брюсселе анонсировали время начала встречи глав Азербайджана, Армении и ЕС
В Баку заявили о возможности продолжения перевозок через ППП «Лачин» в медицинских целях посредством МККК
ВС Армении и НВФ подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване и Карабахе
Бали введет туристический налог в размере $10 в 2024 году
В Кяльбаджаре мирный житель подорвался на мине - прокуратура
Количество браков в Азербайджане за 5 мес. сократилось на 17,1%, разводов - выросло на 43%
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
ORBİS GROUP получит около 0,5 млн манатов за ремонт жилфонда в Хырдалане
Сирия разрешила ООН использовать КПП на границе с Турцией для доставки гумпомощи
Мирзиеев принес присягу и вступил в должность президента Узбекистана
Палата представителей конгресса США заблокировала поправки в проект военного бюджета об ограничении военной помощи Украине
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
ОАО «Norm» достигло высоких финансовых результатов в 2022 году
NEQSOL Holding запустил глобальную программу управления талантами L.E.A.P.
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС