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Оборона 16.07.2023 10:03

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана

16 июля в 02:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций Ведийского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гараагач Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Минобороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры по указанному направлению, говорится в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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