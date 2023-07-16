ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана

16 июля в 02:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций Ведийского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гараагач Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Минобороны Азербайджана. Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры по указанному направлению, говорится в сообщении. В.Алиев

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