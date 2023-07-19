Минфин РФ включил Азербайджан в перечень стран для валютных торгов в России

Минфин РФ подготовил перечень из 44 государств и территорий, куда включен и Азербайджан, банки и брокеры из которых смогут принимать участие в организованных торгах иностранной валютой и производными финансовыми инструментами (ПФИ), базисным активом которых являются валюта и процентные ставки.

Проект постановления правительства об утверждении перечня опубликован на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения, которое продлится до 2 августа.