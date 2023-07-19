Минфин РФ включил Азербайджан в перечень стран для валютных торгов в России

Минфин РФ подготовил перечень из 44 государств и территорий, куда включен и Азербайджан, банки и брокеры из которых смогут принимать участие в организованных торгах иностранной валютой и производными финансовыми инструментами (ПФИ), базисным активом которых являются валюта и процентные ставки.
Проект постановления правительства об утверждении перечня опубликован на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения, которое продлится до 2 августа.
Поддержка Азербайджана важна для обеспечения устойчивости энергокомплекса Украины - Зеленский
Баку и Анкара обсудили военное сотрудничество
Gartner ожидает роста мировых ИТ-расходов на 4,3% в 2023г, на 8,8% в 2024г
«Карабах» вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов
Главное управление по борьбе с коррупцией в I полугодии обеспечило возмещение материального ущерба на сумму почти 12 млн манатов
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Руководитель China Unicom Лю Лехун возглавит новое ведомство в сфере цифровизации
ООН должна максимально подключиться к вопросу обеспечения зерновой сделки - Данилов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Состоялся финал внутреннего футбольного чемпионата Yelo Bank
Yelo Bank открыл свой очередной цифровой филиал в Товузе!
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС