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Финансы 19.07.2023 23:12

Минфин РФ включил Азербайджан в перечень стран для валютных торгов в России

Минфин РФ подготовил перечень из 44 государств и территорий, куда включен и Азербайджан, банки и брокеры из которых смогут принимать участие в организованных торгах иностранной валютой и производными финансовыми инструментами (ПФИ), базисным активом которых являются валюта и процентные ставки.

Проект постановления правительства об утверждении перечня опубликован на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения, которое продлится до 2 августа.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОРГИ, ДОСТУП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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