Золото стабильно в ожидании решения Федрезерва

Цены на золото практически не меняются в понедельник, трейдеры ждут итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:12 повысились на 0,1%, до $1969 за тройскую унцию. Драгметалл завершил в плюсе последние две недели подряд.
Участники рынка и аналитики в целом ожидают, что ФРС повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседании, которое завершится в среду. Они будут внимательно следить за сигналами, как недавние статданные, включая данные о падении инфляции до двухлетнего минимума, отразились на дальнейших планах центробанка.
Ожидания, что июльское повышение ставки может оказаться последним в текущем цикле, оказывают понижательное давление на доллар и поддерживают цены на золото.
"Общий тренд цен на золото остается позитивным. Пока инвесторы снова заняли выжидательную позицию", - отметил аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.
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