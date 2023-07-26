В Баку расценили попытку армянской стороны направить автоколонны в Карабах как посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана расценили как посягательство на территориальную целостность и суверенитет страны попытку армянской стороны направить автоколонны в Карабахский регион Азербайджана без согласования этого вопроса с Баку.
"Не в силах переварить существование пункта пропуска через границу "Лачин", установленного Азербайджаном для контроля границ и предотвращения армянских провокаций, армянская сторона без согласования с нашей страной направляет автоколонны под видом "гуманитарного груза" на суверенные территории Азербайджана, что является посягательством на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и очередной провокацией против пункта пропуска "Лачин", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В министерстве продолжили, что "тот факт, что армянская сторона предприняла такой шаг сразу после переговоров в Москве, где, в том числе, велись подробные обсуждения нынешней ситуации, свидетельствует о том, что эта страна неискренне относится к процессу и намерена ввести в заблуждение международное сообщество, обострив ситуацию".
В МИД Азербайджана считают, что "провокация армянской стороны, в том числе обстрел азербайджанских пограничников 15 июня, попытка провоза контрабанды, является ярким примером того, что эта страна не отказывается от коварной агрессивной политики".
"Эта провокация еще раз показывает, что заявления Армении о "напряженной гуманитарной ситуации в регионе" - не что иное, как намерение этой страны продолжать манипуляции и незаконную деятельность", - говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что, "несмотря на то, что азербайджанская сторона выдвинула ряд предложений, включая использование дороги "Агдам-Ханкенди" и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей жителей Карабаха армянского происхождения, и эти предложения были поддержаны Европейским союзом, Международным комитетом Красного Креста, армянская сторона выступила против всех предложений, а также против перевозки грузов МККК по указанным Азербайджаном дорогам, препятствуя соответствующей гуманитарной деятельности, блокируя доступ к территории путем возведения бетонных барьеров на альтернативных дорогах", что, по мнению Баку, указывает на то, что "их заявления о гуманитарной ситуации являются политическим шантажом".
"Эти шаги, наряду с политизацией гуманитарной деятельности, противоречат заявлениям о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", - добавили в МИД.
Там же заметили, что "миссия ЕС и дипломатический корпус в Армении также превратились в инструмент в упомянутой провокации, что свидетельствует о том, что это был заранее запланированный шаг".
"Еще раз требуем от Армении прекратить подобные провокации", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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