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Оборона 29.07.2023 12:12

Гасанов распорядился обеспечить безопасность пассажирских самолетов, против которых армянские НВФ используют радиопомехи

В ходе служебного совещания под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с участием замминистров, командующих войсками, начальников управлений и управлений министерства, а также командиров воинских частей были проанализированы текущие оперативные условия на азербайджано-армянской условной границе и в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

Министр коснулся недавней активизации использования армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) радиопомех на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, против спутниковых навигационных систем GPS пассажирских самолетов местных и иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты через воздушное пространство Азербайджана, и дал соответствующие указания по обеспечению безопасности воздушных судов.

"В целях поддержания профессионализма и практических навыков военнослужащих, а также боеспособности подразделений на высоком уровне подчеркнута важность организации проводимых войсками учений в соответствии с реальными боевыми условиями, регулярного уточнения оперативных планов, а также уделения особого внимания дальнейшему повышению качества учений", - говорится в сообщении.

На совещании было дано поручение обратить особое внимание продолжению инженерных мероприятий, проводимых в освобожденных районах согласно плановым мероприятиям.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАДИОПОМЕХИ


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