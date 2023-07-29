Нынешнее манипулирование Арменией гуманитарной ситуацией является политической игрой - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором сообщил о манипулировании Арменией гуманитарной ситуацией.
Об этом на своей странице в Twitter написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
В письме говорится, что с помощью Международного комитета Красного Креста (МККК) Азербайджан обеспечивает свободный проезд армян, проживающих в Карабахском районе Азербайджана, через погранпереход Лачин, и в среднем через него ежедневно проходят 25-30 человек.
Далее в письме упоминается, что Азербайджан предложил параллельно использовать маршрут Агдам-Ханкенди для удовлетворения гуманитарных потребностей армян, проживающих в Карабахском экономическом районе, и заявил, что готов предоставить для этого все необходимые условия.
В послании подчеркивается, что армянская сторона продолжает отказываться от помощи Азербайджана, и это свидетельствует о том, что нынешнее манипулирование гуманитарной ситуацией является политической игрой.
В.Алиев
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