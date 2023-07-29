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Внешняя политика 29.07.2023 19:36

Общественные структуры Армении пытаются оправдать действия военного преступника - помощник Алиева

"Протест" официальных, общественных/медийных структур Армении задержанию военного преступника Вагифа Хачатряна, убившего 25 мирных жителей Азербайджана, является ничем иным, как поддержкой и оправданием военных преступлений на государственном уровне", - написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в Twitter.

Гаджиев отметил, что Хачатрян пытался бежать из Карабаха, используя медицинскую эвакуацию, осуществляемую Международным комитетом красного креста (МККК).

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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