МИД Азербайджана: Утверждения Армении о Хачатряне совершенно беспочвенны

Утверждения против Азербайджана Министерства иностранных дел Армении о лице по имени Вагиф Хачатрян совершенно беспочвенны, говорится в комментарии азербайджанского МИД относительно заявления армянского внешнеполитического ведомства об аресте Вагифа Хачатряна.
Подчеркивается, что МИД Армении продолжает заниматься политическими манипуляциями с целью отвлечения внимания международной общественности и уклонения от своих обязательств на фоне ареста 29 июля Государственной пограничной службой Азербайджана на пограничном пункте пропуска "Лачын" лица по имени Вагиф Хачатрян, пытавшегося выехать в Армению на транспорте Международного Комитета Красного Креста (МККК).
"Как и отмечалось в информации Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, Хачатрян Вагиф Черкезович в составе группы армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года учинил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района. Во время резни 25 азербайджанцев были убиты, 14 ранены, 358 человек были изгнаны. По уголовному делу, возбужденному в связи с указанной массовой резней, было принято решение о привлечении Хачатряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
В.Алиев
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