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Внешняя политика 30.07.2023 15:30

Клеветническая кампания Армении не что иное, как поддержка военных преступлений - Гаджизаде

Клеветническая кампания Армении не что иное, как оправдание и поддержка военных преступлений, написал в Twitter руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Действия, предпринятые Азербайджаном против военного преступника, основываются на международном праве и законодательстве Азербайджана.

Вопреки утверждениям Армении в Международном гуманитарном праве нет ограничений на правовые действия.

Клеветническая кампания Армении не что иное, как оправдание и поддержка военных преступлений", - говорится в публикации.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД


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