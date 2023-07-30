Клеветническая кампания Армении не что иное, как поддержка военных преступлений - Гаджизаде

Клеветническая кампания Армении не что иное, как оправдание и поддержка военных преступлений, написал в Twitter руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Действия, предпринятые Азербайджаном против военного преступника, основываются на международном праве и законодательстве Азербайджана.
Вопреки утверждениям Армении в Международном гуманитарном праве нет ограничений на правовые действия.
Клеветническая кампания Армении не что иное, как оправдание и поддержка военных преступлений", - говорится в публикации.
В.Алиев
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