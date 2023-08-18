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Карабах 18.08.2023 17:46

В Азербайджане арестовали армянского диверсанта, задержанного на границе, ему предъявлены обвинения по 6 статьям УК

Суд в Азербайджане принял решение об аресте члена диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВС Армении Гагика Восканяна, задержанного на границе.

Как сообщает Генпрокуратура Азербайджана, Восканяну предъявлены обвинения по 6 статьям Уголовного кодекса: 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что 16 августа примерно в 11:15 ДРГ ВС Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана с целью проведения террористическо-диверсионных операций. "Благодаря бдительности наших подразделений при поддержке огневых средств провокация армянских военнослужащих была пресечена. В результате, член диверсионной группы, получивший легкое ранение, был задержан нашими военнослужащими. Остальные члены разведывательно-диверсионной группы были принуждены отступить", - говорилось в сообщении.

Позже Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения государственной границы.

Р. Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЙ, АРЕСТ


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