В Азербайджане арестовали армянского диверсанта, задержанного на границе, ему предъявлены обвинения по 6 статьям УК

Суд в Азербайджане принял решение об аресте члена диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВС Армении Гагика Восканяна, задержанного на границе.
Как сообщает Генпрокуратура Азербайджана, Восканяну предъявлены обвинения по 6 статьям Уголовного кодекса: 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения).
Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что 16 августа примерно в 11:15 ДРГ ВС Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана с целью проведения террористическо-диверсионных операций. "Благодаря бдительности наших подразделений при поддержке огневых средств провокация армянских военнослужащих была пресечена. В результате, член диверсионной группы, получивший легкое ранение, был задержан нашими военнослужащими. Остальные члены разведывательно-диверсионной группы были принуждены отступить", - говорилось в сообщении.
Позже Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения государственной границы.
Р. Керимов
КНР впервые перехватила первенство по тоннажу грузовых судов у Греции
Золото дорожает впервые за 10 сессий
AZAL в конце сентября возобновит полеты в Женеву
Азербайджан в I полугодии нарастил импорт смартфонов почти в 5 раз
В Азербайджане на ремонт школьных парт и стульев направят около 500 тыс. манатов
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гахском районе
Венгрия будет производить боевые беспилотники вместе с Израилем и ФРГ
Председатель Евросовета заверил ЭКОВАС в поддержке ЕС
Жители столицы Северо-Западных территорий Канады эвакуируются из-за приближения лесных пожаров
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС