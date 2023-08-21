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Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 81.25 +0.86 Brent 84.80 +0.68

ТЭК 21.08.2023 18:43

Нефть замедлила рост

Подъем цен на нефть практически сошел на нет вечером в понедельник.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 подорожали на $0,11 (0,13%) - до $84,91 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,15 (0,18%) - до $81,4 за баррель.

На прошлой неделе обе марки потеряли более 2%, зафиксировав недельное снижение впервые с июня. Аналитики объясняют такое снижение опасениями по поводу китайской экономики, а также ростом курса американской валюты.

"В целом спрос и цены на нефть сдерживаются за счет замедления роста мировой экономики и глобальной рецессией в обрабатывающем секторе", - отметил президент Prestige Economics Джейсон Шенкер.

Кроме того, ряд позитивных статданных из США усилил страхи, что Федрезерву придется поднять процентные ставки выше, чем ожидалось ранее, и дольше удерживать их на высоком уровне.

"Для возобновления летнего ралли цен на нефть нужно существенное улучшение потока поступающих новостей, поскольку надежды на "мягкую посадку" американской экономики тают, а опасения за мировую экономику усиливаются", - написали аналитики Sevens Report Research.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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