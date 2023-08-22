ВС Азербайджана вывели из строя в Карабахе до 30 технических средств наблюдения и прослушивания армянских НВФ

Вооруженные силы Азербайджана 21 августа вывели из строя в Карабахе около 30 технических средств наблюдения и прослушивания армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ).

«Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент (РМК), с целью проведения провокационно-террористической деятельности, установили на дорогах обеспечения и вблизи позиций азербайджанской армии технические средства наблюдения и прослушивания», - отмечается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Минобороны подчеркивает, что для обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих в результате проведения мероприятий из строя выведены около 30 технических средств наблюдения и прослушивания.

В ведомстве подчеркнули, что «ВС Азербайджана продолжают деятельность в этом направлении».

Б.Рустамбеков