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Внешняя политика 22.08.2023 20:26

Азербайджан и Узбекистан планируют создать совместную логистическую компанию в рамках ТМТМ

Вопросы дальнейшего углубления азербайджано-узбекских отношений стратегического партнерства и развития многопланового сотрудничества, в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах обсуждены президентами Азербайджана и Узбекистана Ильхамом Алиевым и Шавкатом Мирзиеевым в расширенном составе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт президента Узбекистана, главы государств высоко оценили итоги прошедшего накануне бизнес-форума с участием ведущих компаний Узбекистана и Азербайджана.

С удовлетворением отмечен динамичный рост в торговле и промышленной кооперации. Указано на наличие всех возможностей для доведения товарооборота до $1 млрд в ближайшие годы путем замещения дорогого импорта из третьих стран доступной и качественной продукцией национальных производителей.

Говоря о развитии промышленной кооперации, президенты приветствовали достигнутые договоренности по совместной реализации важных проектов в энергетике, металлургии, добывающей, машиностроительной, электротехнической, текстильной, фармацевтической, агропромышленной и других отраслях.

Для поддержки таких проектов отмечена важность активного освоения средств созданного совместного Инвестиционного фонда.

Стратегически важным главы государств назвали развитие сотрудничества в сфере транспорта и транзита.

В прошлом году объемы перевозок узбекских грузов через порт Баку увеличились почти в два раза. Узбекистан намерен и далее наращивать грузоперевозки, используя современную транспортную сеть Азербайджана.

В данном контексте обсуждены меры по созданию совместной логистической компании в рамках Транскаспийского коридора (ТМТМ), а также строительству складской инфраструктуры и логистических центров в портах Баку и третьих стран.

Достигнут целый ряд других договоренностей, направленных на укрепление культурно-гуманитарных связей, в частности о проведении Дней культуры и кино, встреч творческой и научной интеллигенции, молодежных организаций.

По итогам встречи главы государств поручили подготовить ряд совместных «дорожных карт» и учредить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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