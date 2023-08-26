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Оборона 26.08.2023 17:10

Минобороны Азербайджана сообщило о пресечении очередной провокации ВС Армении

Подразделения азербайджанской армии пресекли очередную провокацию ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

"26 августа примерно в 13:30 подразделения вооруженных сил Армении попытались занять выгодные позиции с целью провокации перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что "в результате бдительности подразделений ВС Азербайджана провокационная деятельность противоположной стороны была немедленно пресечена".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПРОВОКАЦИЯ


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