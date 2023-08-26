Те, кто молчал тридцать лет, или те, кто оправдывал армянскую оккупацию, теперь обвиняют нас - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что даже сейчас некоторые зарубежные покровители Армении делают вид, будто никакой оккупации азербайджанских земель и не было.

"Даже сейчас некоторые зарубежные покровители Армении не хотят этого видеть. Как будто этой оккупации не было, как будто не было этой дикости и враждебности. Те, кто молчал тридцать лет, или те, кто оправдывал армянскую оккупацию, теперь предъявляют нам претензии, жалуются, обвиняют", - сказал Алиев в субботу во время встречи с жителями села Забух Лачинского района.

Президент отметил, что азербайджанцы - народ, который строит и созидает.

"Мы за два года отстраиваем, остроили то, что армяне разрушали за тридцать лет, и люди вернулись. Мы на своей земле. Это древняя земля Азербайджана. Не имеет значения, каким уродливым названием вы назовете ее во время оккупации. И это название кануло с ними в небытие", - подчеркнул президент Азербайджана.

В.Алиев