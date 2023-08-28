Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть в понедельник вновь перешли к росту. Активность торгов в последние дни лета значительно ниже обычной, что объясняет их высокую волатильность.
Поддержку рынку оказывает общее увеличение аппетита к риску после объявления властями Китая о новых экономических стимулах. Кроме того, трейдеры следят за тропическим штормом "Идалия", приближающимся к побережью Флориды, который, по оценкам экспертов, может в ближайшее время перейти в категорию ураганов.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:05 составила $84,82 за баррель, что на $0,34 (0,4%) выше, чем на закрытие рынка в пятницу.
Цена фьючерсов на сорт WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,59 (0,74%), до $80,42 за баррель.
Тропический шторм может повлиять на часть операций по добыче нефти в Мексиканском заливе, однако "пока похоже на то, что он больше является угрозой спросу, чем предложению", отмечает главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch. "Мы по-прежнему видим высокий риск подъема цен на нефть в преддверии зимы и пытаемся воспользоваться любой краткосрочной возможностью их снижения для долгосрочного хеджирования", - говорит Флинн.
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