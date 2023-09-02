ВС Армении обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Позиции Азербайджанской Армии подверглись обстрелу, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"2 сентября около 11:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении села Зод Басаркечерского района, обстреляли противоположные позиции азербайджанской армии из 60 и 82-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры".
В.Алиев
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