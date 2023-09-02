Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване

Позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении подверглись обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"2 сентября в 12:58 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Гафанского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры".

В.Алиев