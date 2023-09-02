Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8439 RUR   0.0177 GBR   2.1536 TRY   0.0636

Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 83.63 +2.00 Brent 86.83 +1.59

Оборона 02.09.2023 14:57

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване

Позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении подверглись обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"2 сентября в 12:58 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Гафанского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры".

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Решительно отвергаем заявление Пашиняна, поощряющее сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана - МИД ВС Армении обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении станции управления БПЛА ВС Армении МИД Азербайджана ответил на необоснованные претензии Пашиняна Армения сводит на нет усилия ЕС по нормализации отношений между Баку и Ереваном - МИД Азербайджана Минобороны Армении признало гибель четырех военных в результате перестрелки с ВС Азербайджана Минобороны Армении признало гибель двух военнослужащих в боестолкновениях на границе с Азербайджаном Суд в Азербайджане арестовал на 10 дней армянских футболистов, задержанных на ППП «Лачин» Те, кто молчал тридцать лет, или те, кто оправдывал армянскую оккупацию, теперь обвиняют нас - Алиев Минобороны Азербайджана сообщило о пресечении очередной провокации ВС Армении

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az