Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Дашкесане и Нахчыване

Позиции Азербайджанской Армии в Дашкесанском и Нахчыванском направлении подверглись обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана
"С 21:15 часов 2 сентября до 01:45 часов 3 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлениях населенных пунктов Гюнашли Басаркечарского района и Мартирос Пашалинского района периодически обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района и Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры".
В.Алиев
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