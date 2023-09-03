Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Дашкесане и Нахчыване

Позиции Азербайджанской Армии в Дашкесанском и Нахчыванском направлении подверглись обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"С 21:15 часов 2 сентября до 01:45 часов 3 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлениях населенных пунктов Гюнашли Басаркечарского района и Мартирос Пашалинского района периодически обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района и Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры".

В.Алиев