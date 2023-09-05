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Цена на нефть

04.09 $/bbl +/- WTI 85.93 +0.38 Brent 89.00 +0.45

ТЭК 05.09.2023 09:32

Brent торгуется у $89 за баррель

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно около многомесячных максимумов утром во вторник.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:06 составляет $88,96 за баррель, что на 4 цента (0,04%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,45 (0,5%) - до $89 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 41 цент (0,48%) и составили $85,96 за баррель. В понедельник основные торги не проводились в связи с выходным днем в США (День труда).

Поддержку ценам оказывают ожидания продления мер сокращения добычи странами ОПЕК+.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия и другие участники нефтяной сделки достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок на мировые рынки. Основные параметры соглашения станут известны на этой неделе.

Кроме того, ожидается продление Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки на октябрь.

При этом трейдеры расценивают признаки возможного охлаждения американской экономики как повод для завершения цикла подъема процентных ставок Федеральной резервной системой, что также укрепляет рыночный оптимизм.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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