Цена Brent поднялась выше $91 за баррель впервые с ноября

Нефтяной рынок растет во вторник на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года, Brent поднялась выше отметки в $91 за баррель впервые с ноября прошлого года.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:45 составила $91,08 за баррель, что на $2,08 (2,34%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $2,41 (2,82%), до $87,96 за баррель.
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.
До появления этой информации Brent торговалась около $88,4 за баррель, WTI - у $85,3 за баррель.
"Сегодняшние события стали жестким напоминанием инвесторам, играющим на понижение на нефтяном рынке, что не стоит пытаться играть против "нефтяного Центробанка", - отмечает аналитик Citigroup Майк Тран.
Фактический уровень производства нефти в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, подчеркивается в сообщении.
По словам собеседника госагентства королевства, эти шаги призваны усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках.
Россия также продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с), сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Алиев и Коллар обсудили проекты STRING и строительство "Умного села" в селе Баш Гарвенд Агдамского района
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Хорватию
Москва выступает за использование Агдамской дороги для доставки грузов – МИД РФ
В Индии могут провести голосование о смене названия страны на Бхарат
Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту самоубийства военнослужащего
Госагентство ОМС направит 30 млн манатов на закупку лекарств для медучреждений
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Французские военные начали обсуждать вывод своих подразделений из Нигера
Иранский посол прибыл в Саудовскую Аравию после семилетнего разрыва дипотношений
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank поддержал программу "Самозанятость"
AccessBank является членом международного Центра Микрофинансирования!
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Золотая осень - Ноль процентов»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС