Цена Brent поднялась выше $91 за баррель впервые с ноября

Нефтяной рынок растет во вторник на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года, Brent поднялась выше отметки в $91 за баррель впервые с ноября прошлого года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:45 составила $91,08 за баррель, что на $2,08 (2,34%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $2,41 (2,82%), до $87,96 за баррель.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

До появления этой информации Brent торговалась около $88,4 за баррель, WTI - у $85,3 за баррель.

"Сегодняшние события стали жестким напоминанием инвесторам, играющим на понижение на нефтяном рынке, что не стоит пытаться играть против "нефтяного Центробанка", - отмечает аналитик Citigroup Майк Тран.

Фактический уровень производства нефти в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, подчеркивается в сообщении.

По словам собеседника госагентства королевства, эти шаги призваны усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках.

Россия также продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с), сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.