Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване

Позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении подверглись обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"9 сентября в 03:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Девелинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры".



В.Алиев