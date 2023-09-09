Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Карабах 09.09.2023 23:06

Российский груз доставлен армянам в Карабахе через дорогу Агдам-Ханкенди

Направленный правительством России груз доставлен в Карабахский экономический район Азербайджана посредством дороги Агдам-Ханкенди.

Груз содержит продукты российского производства, он отправлен посредством Российского Красного Креста.

Кроме этого, достигнута договоренность, согласно которой будут восстановлены перевозки грузов через Лачинскую дорогу посредством российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Грузовой автомобиль Российского общества Красного креста с продовольствием для карабахских армян движется в направлении Агдама Москва готова организовать трехстороннюю встречу глав МИД РФ, Азербайджана и Армении В 2025 году российские миротворцы покинут Карабах - Эрдоган Запад пытается вмешиваться в ситуацию вокруг Карабаха - Шойгу Замглавкома Сухопутных войск Ленцов назначен командующим российскими миротворцами в Карабахе Москва готова приветствовать любые шаги Еревана и Баку для разрядки напряженности - Песков Азербайджанские военные взяли под контроль высоту северо-восточнее горы Сарыбаба в Карабахе Москва призывает Ереван и Баку к деэскалации - МИД РФ Азербайджан представил данные о том, что Армения использовала Лачинскую дорогу для перевозки мин - Лавров Для придания российским миротворцам в Карабахе мандата ООН нужно обязательно согласие Азербайджана - Песков

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az