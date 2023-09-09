Российский груз доставлен армянам в Карабахе через дорогу Агдам-Ханкенди

Направленный правительством России груз доставлен в Карабахский экономический район Азербайджана посредством дороги Агдам-Ханкенди. Груз содержит продукты российского производства, он отправлен посредством Российского Красного Креста. Кроме этого, достигнута договоренность, согласно которой будут восстановлены перевозки грузов через Лачинскую дорогу посредством российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста.

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