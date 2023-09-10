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Оборона 10.09.2023 09:20

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне

Позиции Азербайджанской Армии в Лачынском направлении подверглись обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"9 сентября около 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Сайбали Гаракилсинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Минкенд Лачынского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОБСТРЕЛ


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