Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне

Позиции Азербайджанской Армии в Лачынском направлении подверглись обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"9 сентября около 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Сайбали Гаракилсинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Минкенд Лачынского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры".

В.Алиев