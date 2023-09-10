Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне

Позиции Азербайджанской Армии в Лачынском направлении подверглись обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана
"9 сентября около 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Сайбали Гаракилсинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Минкенд Лачынского района", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры".
В.Алиев
Стало известно, сколько газа удалось накопить ЕС
Covestro может начать переговоры с ADNOC, готовой предложить за нее 11,6 млрд евро
Новый налог на доходы банков в Казахстане вряд ли заставит их активнее кредитовать бизнес - Fitch
Жертвами землетрясения в Марокко стали почти 300 человек
Азерсу привлекло израильскую Mekorot Water Company в качестве техконсультанта по проекту опреснения морской воды
Азербайджан планирует привлечь частные инвестиции в сферу здравоохранения – Мусаев
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Байден завершил участие в саммите G20 раньше срока
Лавров сожалеет о том, что Армения проводит совместные учения с США
Двое служащих в британском парламенте арестованы по подозрению в шпионаже в пользу КНР
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завершилась летняя программа стажировок Yelo Bank
"Nar" оказал поддержку образованию: награждены абитуриенты набравшие самые высокие баллы
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС