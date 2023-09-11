Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.825 RUR   0.0175 GBR   2.1283 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

ТЭК 11.09.2023 09:30

Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:05 составляет $90,55 за баррель, что на 10 центов (0,11%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на 73 цента (0,8%) - до $90,65 за баррель, обновив максимум с 16 ноября 2022 года.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 41 цент (0,47%) и составили $87,1 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на 64 цента (0,7%) - до $87,51 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,4%, WTI - на 2,3%.

Откат котировок в понедельник, скорее всего, представляет собой техническую коррекцию, указывает Trading Economics. При этом котировки остаются под давлением опасений, связанных со слабым ростом китайской экономики.

Китай вернулся к инфляции в августе, но она была медленнее прогноза. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в прошлом месяце выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем ожидали повышения цен на 0,2% после снижения на 0,3% в июле.

Трейдеры также ждут публикации во вторник ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе, Brent - $90,77 за баррель Нефть вышла в небольшой плюс, Brent торгуется у $90,6 за баррель Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США Цены на нефть опускаются перед публикацией данных о запасах в США, Brent у $90,3 за баррель Brent подешевела до $89,6 за баррель Нефть ускорила снижение, Brent у $89,5 за баррель Цены на нефть стабильны после подъема накануне до максимумов с ноября, Brent выше $90 за баррель Brent будет торговаться в диапазоне $90-100 за баррель до конца года Цена Brent поднялась выше $91 за баррель впервые с ноября Цена Brent подскочила выше $90 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az