Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели.
Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:05 составляет $90,55 за баррель, что на 10 центов (0,11%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на 73 цента (0,8%) - до $90,65 за баррель, обновив максимум с 16 ноября 2022 года.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 41 цент (0,47%) и составили $87,1 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на 64 цента (0,7%) - до $87,51 за баррель.
За минувшую неделю Brent подорожала на 2,4%, WTI - на 2,3%.
Откат котировок в понедельник, скорее всего, представляет собой техническую коррекцию, указывает Trading Economics. При этом котировки остаются под давлением опасений, связанных со слабым ростом китайской экономики.
Китай вернулся к инфляции в августе, но она была медленнее прогноза. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в прошлом месяце выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем ожидали повышения цен на 0,2% после снижения на 0,3% в июле.
Трейдеры также ждут публикации во вторник ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку.
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