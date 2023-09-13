В Ереване заявили об отсутствии реакции Баку на предложения по мирному договору

Азербайджан не ответил на предложения Армении по нормализации отношений и проекту мирного соглашения, заявил глава парламентской комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян.

"Азербайджанская сторона пока не отреагировала на предложения армянской стороны относительно мирного соглашения", - сказал Ханданян в среду журналистам.

Он также сообщил, что информации о готовящейся встрече премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева нет.