Пашинян уверяет, что Армения пытается предотвратить войну всеми возможными дипломатическими методами

Армения предпринимает все дипломатические меры для предотвращения войны с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Что мы делаем для предотвращения войны? Для этого используются все возможные дипломатические методы. Вот это делаем", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте.

Он отметил, что "о других методах с трибуны парламента не говорят".

Кроме того, премьер заявил, что Ереван принял решение о признании территориальной целостности Азербайджана для защиты территориальной целостности Армении.