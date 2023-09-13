Пашинян уверяет, что Армения пытается предотвратить войну всеми возможными дипломатическими методами

Армения предпринимает все дипломатические меры для предотвращения войны с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Что мы делаем для предотвращения войны? Для этого используются все возможные дипломатические методы. Вот это делаем", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте.
Он отметил, что "о других методах с трибуны парламента не говорят".
Кроме того, премьер заявил, что Ереван принял решение о признании территориальной целостности Азербайджана для защиты территориальной целостности Армении.
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