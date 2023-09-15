Нефть завершает в плюсе 3-ю неделю

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу и завершают "в плюсе" третью неделю подряд на фоне опасений относительно недостаточных объемов поставок на мировом рынке, сообщает MarketWatch.
Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 выросли на $0,04 (на 0,04%) - до $93,74 за баррель. При этом ранее в ходе торгов они поднимались выше $94 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть марки WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 18:04 МСК поднялась на $0,39 (на 0,4%) и составляла $90,55 за баррель.
С начала этой недели как Brent, так и WTI прибавили более 3,5% в связи с растущими опасениями сокращения предложения нефти в результате продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.
"Нефтяной рынок сейчас в руках ОПЕК, и теперь Саудовской Аравии принимать решение, когда начать отменять эти добровольные меры", - полагает основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия.
Поддержку рынку в пятницу оказали также данные о хорошем состоянии экономики КНР: темпы роста промышленного производства и розничных продаж в августе ускорились, а безработица в стране снизилась.
Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении - максимально с апреля, розничные продажи повысились на 4,6% - их подъем стал самым существенным с мая. Оба показателя выросли сильнее прогнозов рынка.
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