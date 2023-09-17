ВС Армении и армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанской армии

Позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"17 сентября с 00:20 до 00:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Зяркенд и Юхары Загалы Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Дямирчидам и Истису Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, в 05:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии на указанных направлениях приняты ответные меры".

В.Алиев