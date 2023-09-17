Пресечена очередная провокация армянских сепаратистов в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщает о пресечении попытки армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахском экономическом районе прорыть новые траншейные ходы.
"17 сентября с 00:55 до 03:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные ходы с целью приближения к позициям азербайджанской армии, расположенным в Кяльбаджарском и Агдамском районах", - подчеркивается в информации ведомства.
Минобороны отмечает, что в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.
В.Алиев
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