Пресечена очередная провокация армянских сепаратистов в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщает о пресечении попытки армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахском экономическом районе прорыть новые траншейные ходы.

"17 сентября с 00:55 до 03:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные ходы с целью приближения к позициям азербайджанской армии, расположенным в Кяльбаджарском и Агдамском районах", - подчеркивается в информации ведомства.

Минобороны отмечает, что в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.

В.Алиев